Sommerferienworkshop: Die Welt der magischen Tiere / Ludwigsburg

Kursnummer: L220732

In diesem Kurs geht es um die besonderen Fähigkeiten der Tiere auf dieser Welt. In allen Kulturen und Ländern unseres Planeten pflegen Menschen eine besondere Beziehung zu Tieren. Warum ist die Kuh in Indien heilig und weshalb haben die alten Ägypter ihre Katzen mumifiziert? Diesen und vielen weiteren, spannenden Fragestellungen werden wir malerisch, zeichnerisch und mit der Technik der Collage auf den Grund gehen.

Am Ende des Workshops werdet ihre eure fantastischen Ergebnisse mit nach Hause nehmen.

Gebühr: 51,50 Euro inkl. Material/Brennkosten (41,20 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2022/2023)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 16. Juli 2023

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de