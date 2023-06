Sommerferienworkshop: HipHop Streetdance Kids / Bietigheim-Bissingen

Kursnummer: B220733

Ihr wollt die Welt der HipHop Tanzens kennenlernen? In diesem Workshop für Einsteiger erarbeitet ihr mit viel Freude und Spaß erste Basic-Moves aus verschiedenen Styles des HipHops und des Streetdance. Im Laufe der Woche erarbeitet ihr eure erste kurze Choreografie, die ihr am Ende in kleinem Rahmen präsentiert.

Bitte zieht euch sportliche Kleidung an, Schuhe mit abriebfester, heller Sohle und nehmt zum Workshop ausreichend Essen und Trinken für die Pausen mit.

Gebühr: 72,00 Euro (57,60 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2022/2023)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 16. Juli 2023

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de