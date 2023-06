Sommerferienworkshop: Theaterwerkstatt für Kinder / Ludwigsburg

Kursnummer: L220739

Würdet ihr gerne mal gemeinsam mit anderen Kindern Theater spielen? In dieser Theaterwerkstatt habt ihr die Gelegenheit in einer Gruppe Gleichgesinnter die Grundlagen des Schauspielens kennen zu lernen. Mit lustigen, kniffligen und klugen Übungen trainieren wir Mimik, Gestik, Stimme, Körperhaltungen, Bewegungen, Rollenspiele, Konzentrationsfähigkeit und den Umgang mit Emotionen. Am Ende der Werkstatt könnt ihr euren Eltern die Übungen vorführen, die euch am besten gefallen.

Bitte ausreichend zum Essen und Trinken für die Pausen mitnehmen. Turnschläppchen mit rutschfester Sohle und sportliche Kleidung anziehen.

Gebühr: 72,00 Euro (57,60 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2022/2023)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 16. Juli 2023

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de

Ort: Kinder- und Familienzentrum Neckarweihingen, Neue Straße 62, 71642 Ludwigsburg