Sommerferienworkshop: Mein verrücktes Kochbuch / Ludwigsburg

Kursnummer: L220747

In diesem Kurs stellen wir unser eigenes Kochbuch her. Wir sammeln Rezepte, schreiben sie auf, zeichnen, malen und verbinden die Seiten. Das Ergebnis ist ein zauberhaftes individuelles Buch mit Lieblingsrezepten, kulinarischen Anleitungen und lustigen Illustrationen. Es wird nach einem individuellen entwickelten Muster gebunden, so dass weitere Seiten später eigenständig ergänzt werden können. Anschließend nehmen wir es mit nach Hause, wo im Laufe der Jahre eine kleine Sammlung entstehen kann.

Gebühr: 72,00 Euro inkl. Material / Brennkosten (57,60 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2022/2023)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 16. Juli 2023

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg