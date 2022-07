Tiere vom Bauernhof aus Ton / Bietigheim-Bissingen

Kursnummer: B210801

In diesem Workshop lernen wir die Aufbautechnik kennen und bauen aus Tonschlangen verschiedene Tiere vom Bauernhof. An den ersten drei Tagen formen wir einen Hund, achten auf den Körperbau, die Beine und den charakteristischen Kopf. An den letzten beiden Tagen bauen wir ein lustiges Huhn. Der Dozent hilft euch bei der Umsetzung der Tiere. Anschließend ritzen wir das Fell und auch das Federkleid und bemalen die schönen Tiere mit Tonfarben. Nach dem Trocknen und Brennen könnt ihr die Objekte abholen, um sie zu Hause stolz eurer Familie zu zeigen.

Gebühr: 72,00 Euro inkl. Material / Brennkosten (57,60 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2021/2022) Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 17. Juli 2022

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de