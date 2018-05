Sommerfest 2018

Der FSV Hollenbach veranstaltet vom 30.05. bis 01.06.2018 zum 12ten Mal sein traditionelles und über die Region hinaus bekanntes Sommerfest.

Seit 1998 geben die besten Cover-Bands und DJ’s in Hollenbach ihre Visitenkarte ab. Auch in diesem Jahr ist es dem Veranstalter wieder gelungen, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen.So findet am Mittwoch eine große Malle-Party statt. Das große Highlight dieses Open-Air-Abends ist der Auftritt von Mallorca-Star Stefan Stürmer. Mit seinen Hits wie „Malle ist die geilste Galaxie“ oder „Scheiss auf Schickimicki“ zieht er nicht nur auf Mallorca tausende Besucher in seinen Bann. Unterstützt wird er von DJ FOSCO. Der produzierte in den letzten Jahren Remixe für Helene Fischer und Andreas Gabalier. Des Weiteren besitzt er jahrelange Ballermann-Erfahrung, welche er im Mega-Park sammeln konnte. Nicht umsonst beschreibt ihn Mia Julia mit den Worten „einer der besten Party DJ’s den ich kenne“.Am Donnerstag findet ab 10 Uhr ein gemütliches Weißwurstfrühstück mit passender Musik statt. Am Nachmittag steht ein Elfmeter-Turnier auf dem Programm, bei dem sich Freizeit- und Hobbymannschaften duellieren können.Abgerundet wird das Sommerfest am Freitag durch die Band Lost Eden, die mit Ihrer Girlpower-Show dem Publikum nochmals ordentlich einheizen werden.