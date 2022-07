Wir laden Sie herzlich zu unserem Sommerfest beim Vereinsheim des Kleintierzuchtverein Neustadt ein.

Es erwarten Sie Steaks und Rote vom Grill und unser hausgemachter Kartoffelsalat. Am Nachmittag bieten wir Ihnen Kaffee und hausgemachten Kuchen am Kuchenbuffett. Und am Abend gibts wieder Wurstsalat - so ist für (fast) jeden Geschmack etwas dabei!

Verbringen Sie einen entspannten Nachmittag bei uns am Neustadter Rathaus!

TIPP: Der Remstal-Wanderweg führt Sie direkt zu unserem Sommerfest.