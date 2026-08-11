Sommerfest Brenztag – „Brot und Wein für alle“

Brenzjahr 2026 - Jubiläum 500 Jahre Johannes Brenz in Schwäbisch Hall.

Wir feiern. Ökumenisch. Weltoffen. Bunt. Mit Gottesdienst und Mittagessen. Mit Musik und Gästen. Mit Brot und Wein. Herzlich Willkommen - alle sind eingeladen!

11:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in St.Michael

12:00 Uhr: Mittagessen an der langen Tafel vor der Kirche

13:00 Uhr: Führungen, Mitmachprogramm, Kinderprogramm

14:00 Uhr: Kaffee und Kuchen, Musik von Neuberger & Friends

15:30 Uhr: Abschlussfeier in der Kirche mit Magarete Gräter und Johannes Brenz