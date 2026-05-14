Sommerfest des Bürgervereins Silberberg-Heuweg e.V.

Der Freitag Abend startet ab 20 Uhr mit einer Wasenparty

Samstag ab 18 Uhr beginnt das eigentliche Sommerfest mit lecker Essen und Trinken. Es spielt die Band 'Keine Schönheit'.

Gegen Abend wird das Lagerfeuer entzündet, dazu passend gibt es Marshmallows und Stockbrot.

Sonntag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Jonas Frank statt.

Anschließend gibt es Peter Maiers Forellen lecker in Butter und Weißwein aus der Alufolie vom Grill. Wer sich eine oder mehrere Forellen sichern möchte kann gerne unter willkommen@silberberg-heuweg.de vorbestellen. Natürlich gibt es auch andere lecker Speisen.