Sommerfest des Literaturhauses Heilbronn

Das Literaturhaus Heilbronn lädt gemeinsam mit dem Freundeskreis des Literaturhauses zum Sommerfest im Freien ein.

Der Heilbronner Autor, Literaturkritiker und frühere Leiter des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz liest aus seinem neuen Buch Die Farben von Paris. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Trio Wannerstern.

Rodney Rosenfeld ist Kunsthistoriker an einer nordamerikanischen Universität und hat sich dem französischen Impressionismus verschrieben. Vor allem fasziniert ihn Berthe Morisot, die vielleicht bedeutendste Malerin des 19. Jahrhunderts. Ein Stipendium bringt Rosenfeld nach Paris, wo er sich eigentlich mit Morisots Aquarellen beschäftigen soll, doch mehr und mehr in den Bann ihrer Biographie gerät. Wer war diese Frau, die entgegen der Skepsis ihrer Eltern an ihrer Berufung als Künstlerin festhielt? Die sich lange scheute, eine Ehe einzugehen, sich in ihren Kollegen Édouard Manet verliebte und schließlich dessen Bruder heiratete?

Rainer Moritz erzählt einfühlsam von Berthe Morisots ungewöhnlichem Leben. Er lässt sie selbst zu Wort kommen, als sie 1895 mit Mitte fünfzig den nahenden Tod spürt, sich noch einmal an die entscheidenden Zäsuren ihres Lebens erinnert und sich letztlich entschließt, ihr großes Geheimnis endlich zu enthüllen.

Rainer Moritz, 1958 in Heilbronn geboren, ist Literaturwissenschaftler, Autor, Kritiker und Übersetzer. Er arbeitete viele Jahre in Verlagen, zuletzt als Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Campe, und leitete zwanzig Jahre das Literaturhaus Hamburg. Bei Reclam veröffentlichte er zuletzt Udo Jürgens. 100 Seiten und übersetzte Gaston Leroux’ Das Phantom der Oper.