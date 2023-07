Leckere Hähnchen vom Grill, Floriansbraten, Geselligkeit mit Musik im großen Bierzelt am Festplatz, die Kinder freuen sich auf Boxauto- und Karussellfahren.

Am Sonntag fiebert die ganze Familie beim Wettspritzen der Feuerwehren und Gastmannschaften mit. Ein breites Angebot an Speisen und Getränken sorgt dafür, dass beim Sommerfest in Hütten seit über 50 Jahren für alle etwas geboten ist.