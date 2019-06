In Göppingen findet das Sommerfest im Stauferland auf dem Schlossplatz statt. Hier wird es einen Mittelaltermarkt mit Handwerk, Krämereien, Musik und Getanz geben. Um 15 Uhr findet ein Festzug mit Pferde-Gespann und Fussvolk von der Schützenstr/Poststraße über die Hauptstr. bis hin zum Schloss statt.

Die ersten Burgen und Klöster des Geschlechts der Staufer befinden sich zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd. Die Staatlichen Schlösser und Gärten und ihre Partner, die Städte Göppingen und Schwäbisch Gmünd, Schloss Weißenstein, Burg Wäscherschloss und Kloster Lorch laden zu einem ereignisreichen Sommerfest ein.

Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Tag mit Aktionen und einem spannenden Rahmenprogramm mit kulinarischem Genuss freuen. Das Besondere: Das Fest findet an fünf verschiedenen Orten statt: in den Städten Göppingen auf dem Schlossplatz und in Schwäbisch Gmünd,in Schloss Weißenstein, auf Burg Wäscherschloss und in Kloster Lorch. Die Standorte sind zu Fuß und mit dem Rad erreichbar.

Programm:

MITTELALTERMARKT AUF DEM SCHLOSSPLATZ von 11-17 Uhr:

Freuen Sie sich auf altes Handwerk, Krämereien, Musik und Getanz. Für lustige Stunden mit der ganzen Familie sorgen außerdem Ritter- Showkämpfe, ein Bogenschieß-Turnier für Kinder, Kutschfahrten, eine Stroh-Kletterburg und vieles mehr.

FESTZUG MIT PFERDE-GESPANN UND FUSSVOLK um 15 Uhr:

Mit einem Umzug von der Schützenstraße / Poststraße über die Hauptstraße hin zum Schloss, wird der Transport der Steine vom Hohenstaufen hinunter in die Stadt inszeniert, mit denen im 16. Jahrhundert der Bau des Göppinger Renaissanceschlosses realisiert wurde.

STADTFÜHRUNG: DAS GÖPPINGER SCHLOSS um 12, 14 und 16 Uhr

Ein spannender Rundgang bei dem die lebendige Geschichte des Renaissanceschlosses und seiner Bewohnerinnen und Bewohner beleuchtet wird.

Treffpunkt: Eingangsportal Schloss