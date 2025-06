Sommerfest im Weingut Amalienhof Heilbronn 2025

Unser Programm beim Sommerfest im Weingut

Weinausschank & Verkostung:

Bei unserem Weinausschank und der Verkostung bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt unserer Weine zu entdecken. Von erfrischenden Weißweinen über fruchtige Rosés bis hin zu vollmundigen Rotweinen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Leckere Sommerliche Köstlichkeiten:

Genießen Sie frische und leckere Gerichte, die den Sommer auf Ihren Teller bringen!

Eis & Süsses vom Tierschutzverein Heilbronn:

Genießen Sie köstliches Eis und süße Leckereien.

Unterstützen Sie dabei auch noch eine gute Sache und gönnen Sie sich etwas Gutes für den Gaumen.

Wein-Cocktail & Bubble-Bar:

Lassen Sie sich von einer Auswahl an kreativen Cocktails und unseren verschiedenen Winzersekten begeistern! Genießen Sie unsere Wein-Cocktails bei (hoffentlich) strahlendem Sonnenschein (auch alkoholfrei)!

Am Freitag haben wir außerdem mit 741 GIN aus Heilbronn einen tollen, regionalen Special Guest.

Geselliges Beisammensein:

Freuen Sie sich auf gemeinsame Stunden voller Freude, guten Gesprächen und herzlicher Atmosphäre! Egal ob in gemütlichen Lounge-Ecken, am Lagerfeuer, in unserer Vinothek oder unter freiem Himmel – bei Live-Musik, gutem Wein und vielen tollen Menschen lässt sich der Abend so richtig genießen!

Kinderprogramm:

„Kullerbeere“ – Hauseigene Traubensaftschorle mit Pfiff, Rätsel-Rallye durchs Weingut, Schabernack mit Seifenblasen und Straßenkreide.

Bei großer Hitze haben wir einige klimatisierte Plätze in unserer Vinothek! Die eignen sich auch hervorragend als „Schlechtwetteralternative“, falls es regnen sollte.

Live-Musik

… wird’s auch wieder geben!