Sommerfest im Weingut Amalienhof

Wir freuen uns, Sie zu unserem diesjährigen Sommerfest im Weingut einladen zu dürfen!

Mit Liegestuhl im Garten bei guter Laune und einem guten Gläschen Wein… sind Sie dabei?

Unser Programm beim Sommerfest im Weingut

Weinausschank & Verkostung: Bei unserem Weinausschank und der Verkostung bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt unserer Weine zu entdecken und Ihren persönlichen Favoriten zu finden. Von erfrischenden Weißweinen über fruchtige Rosés bis hin zu vollmundigen Rotweinen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Leckere Sommerliche Köstlichkeiten: Genießen Sie frische und leckere Gerichte, die den Sommer auf Ihren Teller bringen. Ob frisch gebackene Pinsa, Antipasti oder leichte, sommerliche Gerichte wie einen Caprese Salat – Hier ist für jede(n) was dabei!

Wein-Cocktail & Bubble-Bar : Lassen Sie sich von einer Auswahl an kreativen Cocktails und unseren verschiedenen Winzersekten begeistern! Probieren Sie unsere beliebten Wein-Cocktails WILD-LEMON und WILD-BERRY MK oder den spritzigen GRAPE-LEMON – unsere alkoholfreie Variante. Freuen Sie sich auf spannende Kreationen und genießen Sie unsere Wein-Cocktails bei (hoffentlich) strahlendem Sonnenschein!

Geselliges Beisammensein: Freuen Sie sich auf gemeinsame Stunden voller Freude, guten Gesprächen und herzlicher Atmosphäre! Egal ob in gemütlichen Lounge-Ecken, am Lagerfeuer, in unserer Vinothek oder unter freiem Himmel – bei Live-Musik, gutem Wein und vielen tollen Menschen lässt sich der Abend so richtig genießen!

Kinderprogramm: „Kullerbeere“ – Hauseigene Traubensaftschorle mit Pfiff, Rätsel-Rallye durchs Weingut, Schabernack mit Seifenblasen und Straßenkreide

Bei großer Hitze haben wir einige klimatisierte Plätze in unserer Vinothek! Die eignen sich auch hervorragend als „Schlechtwetteralternative“, falls es regnen sollte.

Live-Musik

Wird’s auch wieder geben!

Öffnungszeiten

Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr

Hin & Weg

Lukas-Cranach-Weg 5, 74074 Heilbronn – direkt am Wertwiesen Park

Haltestelle WERTWIESEN Buslinien 31, 32, 33, 41, 42, 661, 662, 669

Außerdem bietet sich ein schöner Spaziergang von der Innenstadt heraus am Neckar entlang durch den Wertwiesenpark zu unserem Weingut an! (Ca. 2km, relativ eben bis auf ein Stück und komplett barrierefrei)

Parkplätze direkt am Fest vorhanden, nebenan ist direkt ein großer öffentlicher Parkplatz (don‘t drink and drive)