Salsa in der Villa

Connect Ludwigsburg lädt ein zum Salsa-Abend in der der Villa BarRock. Professionelle Unterstützung gibt es durch erfahrene Tänzer der Latin Dance Company, einer Tanzschule für lateinamerikanische Tänze.

In den wunderschönen alten Räumen der Villa BarRock, direkt neben dem Ludwigsburger Bahnhof in der Pflugfelder Straße 5, legen Szene DJ´s am Mittwoch, den 7. August, feinste Salsa-, Bachata- und Merenguemusik auf.

Los geht`s um 19 Uhr mit einem Schnupperworkshop in Salsa für alle, die es einmal ausprobieren möchten.

Ab 20 Uhr startet die Party und es darf gechillt und getanzt werden – je nach Gusto.

Eingeladen sind alle - von jung bis jung geblieben - die Freude am Tanzen haben und gerne lateinamerikanische Musik hören.

Der Eintritt ist frei. Begegnung der Generationen und interkultureller Austausch sind die Ziele.

Herzlich Willkommen @ Villa BarRock

Connect Ludwigsburg