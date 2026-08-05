Sommerfest mit Kunst & Maschinen

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Industriemagazin Reutlingen Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen

Industriemagazin & Wandelhallen laden ein zum Open Air-Sommerfest mit live Musik, Kreativangeboten, Führungen.

Ein buntes Programm aus Kurzführungen, Live Musik und Mitmachaktionen wartet auf Euch!

     ab 14 Uhr - Kreativangebote für Klein und Groß Planschbecken, kühle Getränke & leckere Snacks 

     14:30 Uhr - Industriemagazin Reutlingen: Kurzführung durch die Sammlung historischer Maschinen

     15:30 Uhr - Kunstverein Reutlingen, 1. OG: Kurzführung durch die Ausstellung "Translating Traditions – M.   Letetzki & D. Moheb-Zandi"

     16:30 Uhr - Kunstmuseum Reutlingen | konkret, 2. OG: Kurzführung durch die Ausstellung "Falscher Marmor und glühende Sterne"

     17:00 Uhr - Open Air Live Musik

Kinder und Familien sind herzlich willkommen!

Info

Industriemagazin Reutlingen Eberhardstraße 14, 72764 Reutlingen
Festivals & Open Airs, Kinder & Familie

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