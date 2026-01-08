Sommerfest Shedhhalle

Den Auftakt bildet am Freitag die Ausstellung „Komm Setz Dich“, die die Shedhalle gemeinsam mit einem Künstler:innen-Kollektiv um die Tübingerin Hannah Pietsch präsentiert.

Zu sehen sind Filmarbeiten, analoge Fotografie und Installationen, die sich mit Zugehörigkeit, Identität und dem Ankommen im eigenen Raum beschäftigen.

Am Samstag wird die Ausstellung „Komm Setz Dich“ gezeigt, die die Shedhalle gemeinsam mit einem Künstler:innen-Kollektiv um die Tübingerin Hannah Pietsch präsentiert. Zu sehen sind Filmarbeiten, analoge Fotografie und Installationen, die sich mit Zugehörigkeit, Identität und dem Ankommen im eigenen Raum beschäftigen.

Das Sommerfest beginnt bereits um 15 Uhr mit einem Familiennachmittag im Innenhof des Schlachthofs. Kinderprogramm sowie Kaffee, Kuchen und Waffeln laden zum entspannten Beisammensein ein. Musikalisch begleiten die DJs Mariculix & Sascha sowie DJ Walker den Nachmittag und Abend. Ab 21 Uhr folgen mit KiTZ und SPINNEN zwei weitere außergewöhnliche Live-Acts. KiTZ, das Solo-Projekt der Stuttgarter Sound- und Performance-Künstlerin Anna Illenberger, verbindet experimentelle Popmusik mit elektronischer Klangforschung und Performance. Das Münchner Duo SPINNEN bewegt sich zwischen Punk, Noise und Pop und verbindet kraftvolle Songs mit klaren gesellschaftspolitischen Botschaften für Gleichberechtigung, Solidarität und Selbstbestimmung.

Mit seinem Sommerfest möchte Shedhalle Tübingen e.V. erneut eine Verbindung von zeitgenössischer Kunst, innovativer Musik sowie einem Raum für besondere Begegnungen und Austausch im alten Tübinger Schlachthof schaffen.