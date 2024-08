Die aus Südkorea stammende Pianistin, Komponistin und Sängerin YOUNEE gehört zu einer kleinen Gruppe hochqualifizierter klassischer Musikerinnen und Musiker, welche auf Jazz-, Pop- und Rockbühnen gleichermaßen zu Hause sind.

Mit überwältigender Improvisationskraft und der besonderen Gabe, live auf einem klassischen Fundament frei zu improvisieren, definiert YOUNEE ihren ganz eigenen Stil aus Free Classic & Jazz. Bis zum letzten Ton passiert alles intuitiv, spontan und unerwartet, ohne in kitschige Gefilde oder in eine prinzipielle Virtuosität abzugleiten. Mit ihrem präzisen Spiel lässt sie stilistische Grenzen links liegen und macht Musik zu einer puren Leidenschaft und Freude ihres Publikums. Die Art und Weise, wie YOUNEE ihre Musik live darbietet, ist nicht nur äußerst charmant, es ist jedes Mal, als würde sie sich nochmals neu erfinden. Ihre beiden ersten deutschen Klavier-Soloalben stiegen auf Platz eins der deutschen Plattenverkäufe in den Bereichen Klassik, Jazz und Crossover-Album-Charts.