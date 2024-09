„Fernweh – Eine musikalische Weltreise“

Die Kombination Klarinette und Akkordeon bietet eine unerschöpfliche Palette an Klangfarben, die sich hervorragend für eine musikalische Weltreise eignet. In diesem Konzert gibt das „Duo Amabile“ einen Einblick in die Opernwelt Italiens und in die zeitgenössische Musik Deutschlands und Estlands. Nach einem Abstecher zu folkloristischen Tanzstücken aus Polen und zu leidenschaftlichen Tangos aus Frankreich und Südamerika, begleitet das Publikum die Musikerinnen bis in die Jazzwelt Nordamerikas.