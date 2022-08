Sommerfest und Finissage der Ausstellung „Dieter Franck - Farbe und Licht. Malerei“

Get together mit Führungen und Musikvim Dieter Franck Haus und Garten von 12 – 17 Uhr.

„Farbe und Licht, das sind in der Malerei zwei Seiten einer Medaille. Diese Einsicht trifft im Besonderen auch auf die Bilder von Dieter Franck zu. Sein ganzes Leben lang hat er damit gerungen, diesem Phänomen künstlerisch Ausdruck zu verleihen. Das Bildmotiv war für ihn unter diesem Aspekt nur Anlass, um zum eigentlichen Bild, zu seiner Auffassung von Kunst vorzudringen.“

Johannes Brümmer

Der Maler Dieter Franck, geboren 1909 auf dem Gut Oberlimpurg, Schwäbisch Hall, studierte Malerei und Holzschnitt an der Kunstakademie Stuttgart. 1941 wird er als Soldat eingezogen. Bei Luftangriffen brannte sein Atelier in der Urbanstraße in Stuttgart aus, nur wenige Bilder konnte er retten. 1946 heiratete er seine Studienkollegin, die Malerin Rita Brümmer. 1950 zog Dieter Franck mit seiner Familie auf die Oberlimpurg und baute sich ein Atelier. Unterbrochen von vielen Malreisen lebte und malte er hier bis zu seinem Tod 1980 im heutigen Nachlassmuseum Dieter Franck Haus.