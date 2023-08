Sommerfest und Jubiläum der Tennisabteilung des SSV Mainperle Urphar-Lindelbach

Der Gesamtverein des SSV Mainperle 1920 e.V. Urphar-Lindelbach hat sein großes Jubiläum schon vor drei Jahren gefeiert – nun ziehen die Tennisspielerinnen und Tennisspieler des Vereins nach.

Erinnern wir uns: Man schrieb das Jahr 1993, als eine kleine Schar von Liebhabern und Liebhaberinnen des weißen Sports sich an die Arbeit machten und in Eigenleistung unterhalb des Fußballplatzes in Lindelbach zwei Tennisplätze bauten.

Die Tennis-Pioniere aus Wertheim-Ost kamen schnell voran – die Sandplätze waren bald fertig und schon nach zwei Jahren konnte man eine erste Medenmannschaft melden und um Punkte spielen. Und die Historie geht weiter. Ein dritter Platz kam hinzu und auch ein schönes Clubheim wurde in Eigenregie errichtet – mit formidablem Blick auf die Urpharer Mainschleife.

Das 30jährige Jubiläum wird nun gefeiert – offen für alle Mitglieder, Freunde und Gäste. Und zwar doppelt: Denn bekanntermaßen konnte in dieser Saison eine Mannschaft des SSV einen Meistertitel nach Urphar-Lindelbach holen: Es sind die Herren 60, die Sechziger, die in diesem Jahr die Meisterschaft in der 2. Bezirksklasse – hochdramatisch! – für sich entscheiden konnten.

Jubiläum und Meisterschaft werden nun am Samstag, den 2. September, gebührend gefeiert:

Nach einer Begrüßung um 10.30 Uhr durch Jochen Kürschner, Vorsitzender der Tennisabteilung, beginnt ab 11 Uhr ein Schleifchenturnier.

Bis in den Abend hinein wird man auf der Anlage aber nicht nur mit großem Tennis, sondern auch kulinarisch verwöhnt: Grillmaster Ralf Diehm, sonst für scharf angebratene Aufschläge bekannt, serviert Steaks und Bratwürste der Metzgerei Eisenhauer à point, aber auch vegetarisch-mediterrane Snacks und selbstgebackene Kuchen und Torten werden ihren Weg ins Clubheim finden. Ab etwa 17 Uhr öffnet eine Bar mit Getränke- Specials.

Um 15 Uhr findet die Meisterehrung der legendären Siegermannschaft der Herren 60 statt – um 15.30 Uhr kann man dann die letzte Turnier-Runde mit den Topspielern des Vereins live bewundern. Um 17 Uhr wird Kürschner die Anwesenden noch einmal begrüßen, die Sieger des Turniers auszeichnen und seinem Amtsvorgänger Gerhard Dosch für sein langjähriges Wirken im Verein danken. Auch ein Vertreter der Stadt wird zu den Vereinsmitgliedern und Gästen sprechen. Im Anschluss geht es sportiv, gesellig, gemütlich und euphorisch auf der Tennisanlage weiter – je nach Witterung und Laune, illuminiert von den Flammen in der Feuerschale, bis in den späteren Abend.

Doch schon am nächsten Tag stehen die meisterlichen Sechziger und die ambitionierten Jungspieler der Herren 40 schon wieder um 11 Uhr auf dem Platz, um mit dem Trainer Leonard Sauer ein Tenniscamp mit matchorientierten Übungen und Taktik-Training zu absolvieren – denn der Titel will natürlich verteidigt werden! Der Verein freut sich auf viele Gäste beim Sommerfest!