Sommerfest zum Jubiläum in Zottishofen

Seit drei Jahrezehnten stellen die Mitglieder des FC Haudanewa bei Gerümpelturnieren ihr fußballerisches Können unter Beweis, organisieren gemeinsame Skiausfahrten und richten immer wieder gesellige Feste und Partys aus. Zum 30-jährigen Vereinsbestehen lädt der FC Haudanewa nun zum großen „Sommerfeschd“, gleichzeitig wird das 930-jährige Bestehen der Ortschaft Zottishofen gefeiert.

Am Samstag, 31. August, können sich Besucher ab 17 Uhr im geräumigen Maschinenschuppen am Ortseingang mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen und anschließend bei der Party in der Schirmbar ausgelassen feiern. Hier sorgen ein DJ mit stimmungsvoller Musik und der Barbetrieb mit leckeren Getränken für gesellige Stunden und nette Gespräche mit alten Bekannten.