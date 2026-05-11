Der Reit- und Fahrverein läd mit einem bunten Programm zum Sommerfest ein.

Die Reiter werden einen Geschicklichkeitsparcours mit Ihren Pferden bestreiten. Vom Fahrsport. gibt es Vorführungen mit der Pferdekutsche..

Der Hundesportverein Tübingen wird mit seiner Turnierhundestaffel Aufgaben aus dem Hundesport zeigen.

Für die Kinder gibt es Ponyreiten.

Und natürlich wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein.