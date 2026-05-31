Sommerfest

Der Tierschutzverein Mosbach und Umgebung e.V. ist als Betreiber des Tierheims Dallau zuständig für den Bereich des Neckar-Odenwald-Kreises und die Stadt Eberbach.

Bei der Veranstaltung haben Interessierte die Möglichkeit, das Tierheim kennenzulernen und einen schönen Nachmittag mit anderen Tierfreunden zu verbringen. Flohmarkt- und Infostände laden zum Stöbern ein, Kinderspaß und -basteleien sorgen für Unterhaltung, Führungen durchs Tierheim gewähren einen „Blick hinter die Kulissen“.

Von Kaffee und Kuchen bis zu Herzhaftem vom Grill (auch vegan) ist für die Bewirtung bestens gesorgt. Die Einnahmen kommen zu 100 % den tierischen Bewohnern zugute.