Zum Ende der Spielzeit will auch die RAMPE nur noch eins: Ferien, Freizeit und Faulenzen. Doch vorher feiern wir mit euch den Sommer, die Sonne und das Spielzeitende, beim Sommerfest am 11. Juli an der RAMPE.

Nachdem wir uns im Frühjahr aus verschiedenen Perspektiven mit Arbeit auseinandersetzten als politisch umkämpftes Feld und bestimmenden Faktor für unser Zusammenleben, wollen wir uns beim Sommerfest kurz vor der Sommerpause den Fragen widmen:

Do we actually take a break? Was machen wir, wenn wir keine Kunst machen? Haben wir Pause oder arbeiten wir? Was sind unsere Nebenjobs, die uns über Wasser halten? (Wo) Finden sie eine Bühne?

Neben einem Konzert von ENDSTATION SANIFAIR und der Performance MI MADRE Y EL DINERO von Anacarsis Ramos, die sich mit den 40 Nebenjobs seiner Mutter auseinandersetzt und dabei Fragen von ökonomischen Überlebensrealitäten, Klasse und Theater verhandelt, findet auch die „andere Arbeit“ der Künstler*innen dieser Spielzeit und der der RAMPE beim Sommerfest eine Bühne. Wie halten sich Künstler*innen und Kulturschaffende über Wasser, wenn in Zeiten der Kürzungen die Kunst nicht mehr zum Leben reicht?

Bringt eure Nachbar*innen, Freund*innen und die ganze Familie mit und verbringt mit uns einen langen Nachmittag und Abend an der RAMPE oder schaut uns einfach bei der Arbeit zu.