Das Sommerfestival der Kulturen verwandelt den Stuttgarter Marktplatz in einen musikalischen Melting Pot. Neben hochkarätigen Live-Acts bietet das Festival den Besucherinnen und Besuchern ein tolles Rahmenprogramm. Zahlreiche Essensstände mit Spezialitäten aus der ganzen Welt, eine große Tombola, besondere Angebote für Kinder und Jugendliche, der beliebte Markt der Kulturen mit seinen bunten Ständen, Beats aus Baden-Württemberg, eine Fotoausstellung im Rathaus sowie die VVS-Kessler-Aktion machen aus dem Sommerfestival ein buntes und abwechslungsreiches Fest für alle!