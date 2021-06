Hohâloher Helden - Michael Eb

Am 8.7. ist es endlich wieder soweit – das über die Grenzen Hohenlohes bekannte und beliebte „Sommerfestival im Hofgarten“, auf der Öhringer Allmand, öffnet seine Pforten.

„Mit so viel positiver Resonanz gleich zu Beginn des Kartenvorverkaufs hätten wir nicht gerechnet.“, so Kathja Maneke, Geschäftsführerin der KULTURa. Auch Frau Ott, die für die Planung der „Hôhaloher Heldenreihe“ verantwortlich ist, freut sich, dass alle Konzerte der Reihe bereits in kürzester Zeit ausverkauft waren.

Aufgrund des großen Ansturms und den immer weiter sinkenden Inzidenzzahlen haben die Verantwortlichen beschlossen, das Kontingent für die Veranstaltungen auf 250 Tickets zu erweitern. Die Karten werden am Mittwoch, den 23.6., ab 9 Uhr, für den Verkauf freigegeben.

Karten gibt es an allen Reservix Vorverkaufsstellen, auf www.reserivx.deund im Webshop der KULTURa unter www.kultura-oehringen.de– hier finden Sie auch alle relevanten Informationen zum „Sommerfestival“ sowie das Programm zum Download.