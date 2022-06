Sommerfestival Literatur im Schloss

Katharina Hacker, eine der wichtigen Autorinnen der Gegenwartsliteratur, hat in diesem Frühjahr einen vielbeachteten neuen Roman vorgelegt.

Am Mittwoch, 20. Juli, um 20 Uhr stellt sie "Die Gäste" beim Sommerfestival von "Literatur im Schloss" im Kurpark vor.

Die Geschichte beginnt mit einer Überraschung: Rechtsanwalt Doktor Kowal eröffnet Friederike das nachgetragene Erbe ihrer Großmutter. Ein Ladenlokal in Berlin unweit der Potsdamer Straße, in dem sich ein Café befindet. So kündigt Friederike mit fünfzig ihre Stelle am Institut für schwindende Idiome und übernimmt das Café. Von ihrem Vorgänger bleiben ihr die große Kasia, der Kioskbesitzer Herr Lehmann und Herr Palun, der Verkäufer, der fliegen kann. Unverdrossen übersteht sie die Kontrollen der Gesundheitsämter, die Anschläge von Heckenschützen, den schwarzen Regen, die Ausläufer der Pandemie. Auch wenn im Keller unter dem Tresen Ratten Szenen der jüngsten Geschichte oder des Jüngsten Gerichts nachspielen, hält sie am Glück, anderen zu Diensten zu sein, fest. Es erscheint der wundersame Robert, und eines Tages wird zwischen den Gästen auch ihr verlorener Sohn Florian sein. Mit der Leichtigkeit einer Jongleurin, schrieb Maike Albath über "Die Gäste", versetze Hacker verschiedene Wirklichkeitsebenen in Schwingungen und mische Märchenelemente aus der Romantik mit surrealen Elementen. "Ein magischer Roman", jubelte der Kritiker Björn Hayer.

Katharina Hacker, geboren 1967 in Frankfurt am Main, lebt nach mehrjährigem Aufenthalt in Israel als freie Autorin mit ihrer Familie in Berlin und Brandenburg. 2006 erhielt sie den Deutschen Buchpreis für "Die Habenichtse". 2015 erschien ihr Roman "Skip", 2019 die bezaubernden Minutenessays "Darf ich dir das Sie anbieten?" und 2021 das Jugendbuch "Alles, was passieren wird". Katharina Hacker wurde 2021 mit dem Droste-Preis der Stadt Meersburg ausgezeichnet.

Info:

Im Klanggarten Kurpark Bad Mergentheim (bei schlechtem Wetter: Wandelhalle)

Karten erhältlich bei der Buchhandlung Moritz und Lux