Nach den erfolgreichen Open Air Veranstaltungen im Juli freuen wir uns, auch im August und September den Innenhof des Theaterhauses zu bespielen: Vom 1. August bis 13. September finden die „Sommerfestspiele im Hof“ statt!

Bei den Sommerfestspielen präsentieren wir ausgewählte Veranstaltungen in ganz besonderer Atmosphäre. Künstler*innen, die dem Haus verbunden sind, präsentieren im Innenhof des Theaterhauses auf einer mobilen Bühne ihr dafür entwickeltes Programm: Das Angebot reicht von Konzerten über Kabarett und Comedy bis hin zu Theater.

Alle Veranstaltungen finden unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln unter freiem Himmel statt. Für das leibliche Wohl (Speisen und Getränke) sorgt die PS! Theatergastronomie, die das Publikum am Tisch bedient. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in Halle T2 oder T3 statt.

_________________________________________________

DAS PROGRAMM

_________________________________________________

Samstag, 01.08.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

KonzertCOUNT BAISCHY ORCHESTER: Ein bisschen Swing muss sein

Aufgewachsen mit der Musik von Frank Sinatra, Dean Martin und Nat King Cole, bedeutete für Comedian Roland Baisch Jazz immer auch Unterhaltung und Spaß. Mit ihrem exquisiten Late Night Programm mit viel Humor und noch mehr swingender Musik verwandeln Frank Wekenmann (Ltg., g) Roland Baisch (voc, sax) Thilo Wagner (p) und Veit Hübner (b) den Hof im Theaterhaus in einen Nachtclub!

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 02.08.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Show

JOE BAUERS FLANEURSALON

Gäste der Mixed Show mit ihren kontroversen Sounds und Geschichten sind das Gypsy-Music-Trio Gadjo mit der Sängerin Katalin Horvath, dem Gitarristen Frank Wekenmann und dem Staatsorchester-Geiger Sebastian Mare, das Song-Duo Eric Gauthier & Jens-Peter Abele. sowie der Freiburger Kabarettist und Schriftsteller Jess Jochimsen, ein Meister der poetisch-satirischen Bühnenkunst. Der Kolumnist Joe Bauer trägt Texte vor, die von seinen Stadtspaziergängen infiziert sind. Motto: Lieber zu weit gehen als gar nicht.

VVK: 26,– Euro

_________________________________________________

Freitag, 07.08.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

KonzertBERTA EPPLE:… im Casino: Die Rente ist sicher

Nach zig erfolgreichen Jahren auf Deutschlands Bühnen mit Tango Five sind Bobbi Fischer und Veit und Gregor Hübner nun als „Berta Epple“ vor allen eins: sie selbst.Unter der Flagge ihrer Namenspatronin, ein Neckardampfschiff, zieht das Trio weite Kreise, was die musikalischen Stilrichtungen (Latinmusic, Jazz, Weltmusik, Chanson) angeht, und geht in die Tiefe der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen.

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Samstag, 08.08.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Kabarett

DIETER BAUMANN: läuft halt (weil singen kann er nicht).

Am 08.08.92 gewinnt er GOLD bei Olympia! Genau 28 Jahre später läuft er noch einmal auf dem Laufband bei uns – nur nicht ganz so schnell…

Ja klar, werden Sie sagen. Was sonst, soll Dieter Baumann auch machen. Außer vielleicht noch witzige Geschichten erzählen. Doch diesmal macht er beides, er erzählt beim Laufen – auf einem Laufband. Auf der Bühne so noch nie dagewesen! Erleben Sie Dieter Baumann, selbstironisch, witzig, gestenreich, und ja, er tanzt sogar, an Stellen, an denen es scheinbar nichts zu tanzen gibt und vor allem: Baumann – läuft!

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 09.08.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

LOISACH MARCI: Das alpine Kraftwerk

Tradition und Moderne, ein Wildbach mit Tiefgang, Alphorn trifft Kettensäge, Höhenrausch trotz Bodenständigkeit. Loisach Marci bedeutet Heimat, Sicherheit und Geborgenheit, aber auch ungezügelte Jugend, Transformation und Bewegung. Loisach Marci ist der offizielle bayrische Kulturbotschafter und gleichzeitig weltumspannend. Loisach Marci ist „Heavy Dialekt Handmade in Germany“.

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Freitag, 14.08.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Comedy/Kabarett

KARSTEN KAIE: Lügen aber ehrlich – Update

Mit seinem aktualisierten Lügenprogramm hat der Kabarettist den Nerv der Zeit getroffen. Skurril und detailversessen seziert er die Lügen unserer Gesellschaft. Mit hohem Trump-Faktor, original Fake News und genialen Einfällen nimmt er subtil die politischen und alltäglichen Heucheleien auf‘s Korn, entlarvt die Methoden und Tricks erfolgreicher Lügner und führt ein in die hohe Kunst der professionellen Lüge.

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Samstag, 15.08.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

CZICHOWSKY, PETROCCA & KÜHN: Jazz at its Best

Die Stuttgarter Jazzsängerin Anne Czichowsky, Gewinnerin diverser internationaler Jazzpreise und Jazzpreisträgerin des Landes Baden-Württemberg 2011, präsentiert mit diesem Trio ein Projekt aus purer Spielfreude. Ob Bebop, Bossa Nova oder Ballade, das Repertoire dieses Trios lädt zu einem abwechslungsreichen Abend ein, der voll und ganz unter einem Zeichen steht: Der Passion Jazz. Besetzung: Anne Czichowsky (voc) Lorenzo Petrocca (g) Axel Kühn (b)

VVK: 24,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 16.08.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

ROLAND BAISCH: Songs und Stories – Best of

Roland Baisch und Frank Wekenmann haben die letzten 20 Jahre viele Programme zusammen gemacht und viele Songs gespielt: Comedy, Swing, Country, Gangsterrap. Mit Stories und Anekdoten begeben sich die beiden auf eine musikalische Reise durch ihr Gesamtwerk. Vielleicht gibt es sogar ein Lagerfeuer, wir werden sehen!

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Freitag, 21. &Samstag, 22.08.2020 jeweils 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Theater

ME AND MR CASH: Ein Theaterabend mit Songs von Johnny Cash und June Carter

Die Schauspieler Lucie Mackert und Roman Roth tauchen gemeinsam mit dem Gitarristen Thomas Maos in die Carter-Cash-Welt ein. Sie beleuchten die zwei Seiten einer Liebe im Showgeschäft. Mit Hilfe von neuen Arrangements altbekannter Countryklassiker wird musikalisch und darstellerisch dieses Stück Musikgeschichte erzählt und vergangene Zeiten neu beleuchtet.

VVK: 24,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 23.08.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert/Theater

WALTER SITTLER, KATRIN AVISON & TIZIAN JOST: Apfelblüten bei Nacht

Eine Liebes- und Lebensreise

Charmant, humorvoll, tiefsinnig – der renommierte Schauspieler Walter Sittler,die faszinierende Sängerin Katrin Avison und der Tastenvirtuose Tizian Jost tauchen mit ihren stimmungsvollen Lyrikvertonungen und bewegenden Texten ein in das geheimnisvolle Leben der Liebe. Ein sinnlicher Abend voller Zauber, Humor und Intimität, zwischen Leichtigkeit und Tiefgang – über etwas, was sich anders nicht sagen lässt.

VVK: 25,– Euro

_________________________________________________

Freitag, 28.&Samstag, 29.08.2020 jeweils 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Comedy

PATRIZIA MORESCO: Best of Kracher

Eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß und niemals artig. Die„Komik-Kaze-Kabarettistin” zählt zu den besten weiblichen Stand Up Comedians Deutschlands und überzeugt mit Schauspiel, unvergesslicher Mimik und bemerkenswerter Authentizität.Voller Selbstironie erzählt die in Berlin lebende Italienerin, mit schwäbischen Wurzeln, über den Wahnsinn des alltäglichen Lebens, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Oder doch?

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 30.08.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Kabarett

PETER GROHMANN MIT ODALYS: Deutschland stirbt aus. Nur einer weiß, warum:

Der Stammbaumforscher aus Sonnenberg. Mit neuen Fakes, Liedern und Texten. Musikalisch unterstützt und untermalt vonBirgit van Straelen (perc, voc) und Claudio la Vega (git)Geschichten und Gedichte,Wahres und Erlogenes. Grohmanns Kabarett. Aktuell.

VVK: 20,– Euro

_________________________________________________

SEPTEMBER 2020

_________________________________________________

Freitag, 04.09.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Szenische Lesung

WALTER SITTLERliest und spielt Dieter Hildebrandt: „Ich bin immer noch da“

Als Walter Sittler 2014 nach seiner vielgelobten Hörbuch-Einspielung die Texte aus „Kommen Sie zum Schluss, Hildebrandt!“auch auf der Bühne vortrug, erntete er euphorische Kritiken. Nun setzt er die Live-Lesungen mit einer schönen Auswahl aus dem Gesamtwerk Hildebrandts fort. Seine außergewöhnlich einfühlsame und gleichzeitig zwerchfellerschütternde Darbietung der Pointen Hildebrandts sind eine wunderbare Hommage an den großen Kabarettisten.

VVK: 24,– Euro

_________________________________________________

Samstag, 05.09.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

TRIO BLASTONAL (Eberhard Budziat, Magnus Mehl, Hans Fickelscher)

Alltagsinspirationen werden musikalisch höchst kreativ und witzig umgesetzt. Eberhard Budziat selbst nennt diese Musik „Allerweltsmusik“. Lebens- und Entdeckerfreude spielen beim Musizieren der Künstler eine große Rolle. Alltägliches und Besonderes, große und kleine Gefühle, Tragisches und Komisches werden lustvoll kommuniziert. Das Element der Improvisation ist für das Trio von tragender Bedeutung.

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 06.09.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Comedy

ROLF MILLER: Obacht – Se Return of se normal one

Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit: Obacht – das neue Programm von Rolf Miller.Das Halbsatz-Phänomen zeigt uns erneut, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken. Denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme? Eben.

VVK: 25,– Euro

_________________________________________________

Freitag, 11.09.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Kabarett

NEUES AUS DEM DOHLENGÄSSLE: Glück isch Glücksach

Wie immer schwätzen sie mit Humor und Tiefsinn über’s Leben, gerade jetzt gerade drum! Die Damen vom Dohlengässle, Hildegard, Josefe und Emma, fordern uff dr Stell eindeutig mehr Glitzer im Leben. Mit übervollem Herz wird gescherzt, gelacht, gejodelt, gesungen, getanzt, gesäuselt, gelobt, geguckt, geschäkert und mit allen Möglichkeiten glücklich zu sein geliebäugelt.

Mit Gina Maas, Ida Ott und Dietlinde Ellsässer.

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Samstag, 12.09.2020, 20:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

CLAUDIA CARBO: Jazz & Latin Summer Night

Ein besonderer Abend, um von New Orleans, Havanna und Rio zu träumen. Mit bekannten Swing-Titeln, Bossa Novas und nostalgischen Latin Songs aus der Tradition des „Buena Vista Social Club“ zu begeistern. Mit Leichtigkeit wechselt sie von einem Genre zum nächsten, vom Bolero zur Leichtigkeit des Bossa Nova, oder zu Swingtiteln aus der Tradition von Duke Ellington und ihrem großen Vorbild Ella Fitzgerald.

Besetzung: Claudia Carbo (voc), Frank Eberle (p), Markus Bodenseh (b)

VVK: 22,– Euro

_________________________________________________

Sonntag, 13.09.2020, 19:00 Uhr | Innenhof des Theaterhauses

Konzert

ERIC GAUTHIER & FRIENDS: My Life in Songs. Live & unplugged

Eric Gauthier ist nicht nur Tänzer, Choreograph und künstlerischer Leiter der Theaterhaus-Tanzcompany Gauthier Dance. Er ist auch ein begnadeter und charismatischer Musiker, der Geschichten in packende Songs verpackt. Im Theaterhaus Innenhof präsentiert er neben viel gespielten und geliebten Songs auch neue Stücke, die in den letzten Monaten entstanden sind. Freuen Sie sich auf ein intensives Konzert live und unplugged, die besondere Atmosphäre im Theaterhaus-Innenhof und auf den einen oder anderen Überraschungsgast...

VVK: 25,– Euro

_________________________________________________