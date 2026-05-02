Sommergeschichten

bis

Stadtbibliothek Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn

Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden. Von 4 bis 6 Jahren.

Anmeldung: stadtteilbibliothek.boeckingen@heilbronn.de

Info

Stadtbibliothek Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn
Kinder & Familie
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Sommergeschichten - 2026-06-25 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Sommergeschichten - 2026-06-25 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Sommergeschichten - 2026-06-25 15:00:00 Outlook iCalendar - Sommergeschichten - 2026-06-25 15:00:00 ical

Tags