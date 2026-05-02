Sommergeschichten

Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden. Von 4 bis 6 Jahren.
Anmeldung: stadtteilbibliothek.boeckingen@heilbronn.de
Info
Stadtbibliothek Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn
Kinder & Familie
bis
Stadtbibliothek Böckingen Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn
Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden. Von 4 bis 6 Jahren.
Anmeldung: stadtteilbibliothek.boeckingen@heilbronn.de
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH