Sommergeschichten

von 4 bis 6 Jahren

bis

Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden.

Anmeldung: kinderbibliothek@heilbronn.de

Info

Stadt- und Kinderbibliothek
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Kinder & Familie
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