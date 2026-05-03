Sommergeschichten

Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden.
Anmeldung: kinderbibliothek@heilbronn.de
Info
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Kinder & Familie
von 4 bis 6 Jahren
bis
Stadtbibliothek im K3 Heilbronn Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Zu einer jahreszeitlich passenden Geschichte können die Kinder altersgemäß kreativ werden.
Anmeldung: kinderbibliothek@heilbronn.de
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