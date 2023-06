Sommerhymnen - Nordisch A-Capella

Sie gehören zum Besten, was die schwedische Folkmusik derzeit zu bieten hat. Bereits als Teenager haben die vier Schwedinnen damit begonnen, sich mit der Musik ihrer Heimat auseinanderzusetzen.

„Kraja findet die Essenz des nordischen Klangs. Sie stehen einfach da, a cappella, und entfalten ihren vierstimmigen Gesang in einer Formvollendung, über die man nur staunen kann. Vier scharfe, rieselnde Stimmen ohne die geringste Reibung.“ So schrieb Mikael Strömberg in „Aftonbladet“. Diese brillante Vokalkunst werden sie auf der Großcomburg akustisch bestens entfalten können. Ihr Repertoire umfasst hauptsächlich Bearbeitungen schwedischer Volkslieder, eigene Kompositionen und Vertonungen traditioneller Texte. Seien Sie gespannt auf den musikalischen „Sommar“.