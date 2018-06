SommerJazz

Auf der stimmungsvollen Gartenbühne vor dem Studio präsentieren SWR und Jazzclub Tübingen an diesem Abend die ganze Palette von Talenten aus der Region, jungen Profis bis hin zu Ausnahmemusikern wie Fola Dada und Joo Kraus.

Den Auftakt macht die ‚walDIE BIGBAND‘ der Waldorfschule Nürtingen.

Als Headline präsentieren danach Fola Dada & Joo Kraus „Groove is in the Heart“: wunderschöne Songs und eine Mixtur aus urbanen Stilen, von Jazz-Standards über Reggae-Songs, bis hin zu Soul und R’n’B. Musik, die tief berührt, die den ganzen Körper mitnimmt. Lange Bögen, Zeit für Soli, nur Hören, nur Fühlen. Sehen und fühlen Sie selbst!

Nach den beiden Open Air Konzerten klingt der Abend bes(ch)wingt aus mit einer Piano Lounge mit André Weiss, dem jungen Shootingstar am Piano.

„Jazz an einem Sommerabend“ .... Open Air ... Open End ... und auch für Essen und Trinken ist bestens gesorgt!