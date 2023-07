Tony ist Mitte 50. Tags fährt er Schulkinder durch die Vorstadt von Paris, abends träumt er von der großen Freiheit in Amerika. Dann trifft ihn ein Herzinfarkt und verändert sein Leben. Er will nun seine Tochter kennenlernen. Die ist Rumba-Lehrerin und so schreibt er sich unter falschem Namen in einen ihrer Kurse ein. Feurige Rhythmen und französischer Humor sorgen für sommerliche Kinolaune.