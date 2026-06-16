Sommerklänge am Seeufer

Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen

„Sommerklänge am Seeufer“ ist ein Chorkonzert des Ensembles Vocalix der Chorvereinigung Liederkranz Böblingen e.V. Das Programm umfasst abwechslungsreiche Stücke von Klassik bis Pop und lädt zu einem stimmungsvollen Sommerabend am See ein.

Mit ihrer charakteristischen Mischung aus musikalischer Präzision und lebendiger Bühnenpräsenz sorgen die Sängerinnen und Sänger für einen sommerlichen Konzertabend voller klanglicher Vielfalt und emotionaler Momente. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Repertoire, ideal für Musikliebhaber und alle, die einen entspannten Kulturabend im Freien genießen möchten.

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Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen
Konzerte & Live-Musik
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