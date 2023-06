Sommerklang: neues Festival auf dem Gaffenberg

Mit einem frischen Format bringt die Stadt Heilbronn ein neues Kultur-Event auf den Gaffenberg.

„Sommerklang – das Festival auf dem Gaffenberg“ wird es heißen und die Vielzahl der erfolgreichen städtischen Kulturveranstaltungen ergänzen mit einem bisher nicht dargebotenen Mix aus Jazz, Soul, Klassik und Pop. Wo in den Sommerferien Kinder fröhliche Tage verbringen, spielen davor an zwei Tagen, Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juli, elf verschiedene Formationen ein attraktives Programm auf dem Freizeitgelände mitten im Wald am Stadtrand.

„Der Gaffenberg ist ein Ort, um den uns viele beneiden“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Dort oben mit einem neuen attraktiven kulturellen Format zu experimentieren, reizt uns schon länger. Nach der Coronapause mit der wieder erwachten Freude an attraktiven Veranstaltungen ist für uns nun der geeignete Zeitpunkt für die Premiere. Mit dem Sommerklang probieren wir bewusst etwas attraktiv Neues aus, mit dem wir das Publikum überraschen wollen.“

Das Programm spielen vor allem bekannte regionale Künstler und Musiker. Höhepunkt am ersten Abend ist das Württembergische Kammerorchester Heilbronn (WKO), das mit Andreas Hofmeir als Special Guest auftritt. Hofmeir wurde als erster Tubist überhaupt 2013 mit dem Echo Klassik als Instrumentalist des Jahres ausgezeichnet. Seine Spezialität sind Crossoverabende, in denen er auf höchstem Niveau Klassik, Jazz und Kabarett verbindet. Er zählt zu den wenigen Tubasolisten und ist Professor am Mozarteum in Salzburg.

Gipfelpunkt des zweiten Abends ist die SWR Big Band, deren Band-Arrangeur John Beasley jüngst mit dem Grammy ausgezeichnet wurde.

Unter dem ausladenden Zeltdach spielen außerdem Amy Lungu & Friends, Soul Connection, Robert Giegling Band und Darius Merstein & Band feat. Ludwig Nuss. Ein „Best of“ des auf der BUGA 2019 entstandenen Formats „Heilbronn Soul“ präsentieren Rainer Scheithauer, Dirk Blümlein und Eckhard Stromer unter der Leitung von Werner Acker mit den Sängerinnen Fola Dada, Kim Hofmann und Eva Leticia Padilla. An beiden Tagen präsentiert die Maschinenfabrik zudem ausgewählte Slam Poetinnen und Poeten: Natalie Friedrich und Stefan Unser am Samstag sowie Nik Salsflausen und Marius Loy am Sonntag.

„Bei der Zusammenstellung des Programms haben wir uns ganz bewusst auf die regionale Kulturszene bezogen, weil wir hier unglaublich gute Musiker und Gruppen haben, mit denen wir gerne die Premiere dieses neuen Formats feiern“, sagt Kulturbürgermeisterin Agnes Christner. „Sommerklang bereichert unseren Kulturkalender, der jetzt schon sehr vielfältig und abwechslungsreich ist, auch was die verschiedenen Locations betrifft. Dennoch sind wir überzeugt, dass Raum für dieses neue Format gerade auch an diesem Ort besteht.“

Veranstalter des Festivals Sommerklang ist die Stadt Heilbronn in Kooperation mit dem Verein Heilbronner Kulturtage und dem Förderverein der Gaffenberg Kinderfreizeiten.

Gefördert wird das neue Format von der Kreissparkasse Heilbronn und der Dieter Schwarz Stiftung.

Der Gaffenberg ist für Generationen von Kindern aus dem Stadt- und dem Landkreis ein beliebter Ort für Sommerfreizeiten. Hunderte Mädchen und Jungen verbringen dort jedes Jahr jeweils zwei heitere Wochen, bei denen oft Freundschaften fürs Leben geschlossen werden. Fast 30 Jahre lang pilgerten Tausende Erwachsene zudem zum legendären Gaffenbergfestival des Heilbronner Kulturtagevereins, das 2015 zum letzten Mal stattfand.