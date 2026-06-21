Die Musikschule Stuckert lädt ganz herzlich zu ihrem Sommerkonzert „Blumen, Farben und Lebensfreude“ am Samstag, 25. Juli 2026 um 16.00 Uhr in den Schlosspark des Wasserschlosses ein.

Es musiziert für Sie das Akkordeonorchester der Musikschule Stuckert unter der Leitung von Olga Stuckert und mit Unterstützung der Gesangsschule „Klangbilder“ unter der Leitung der Simone Egolf und der Schlagzeugschule „pro-Drum“ unter der Leitung von Thomas Zimmermann.

Die Orchestermitglieder musizieren seit mehr als 17 Jahren mit großer Liebe und Freude miteinander und waren schon oft im Wasserschloss zu Gast. Sie haben für ihr Publikum ein buntes Sommerprogramm mit unterschiedlichen musikalischen Werken vorbereitet.

Der Eintritt zu diesem Sommerkonzert ist frei, Spenden sind willkommen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Dachgeschoss des Wasserschlosses statt.