Sommerkonzert „Hollywood Classics“ mit den Würth Philharmonikern

Die Würth Philharmoniker nehmen Sie mit auf eine Reise durch die Highlights der Filmmusik: Von der arabischen Halbinsel mit „Lawrence von Arabien“ über Jerusalem mit „Ben Hur“ geht es auf den afrikanischen Kontinent nach „Casablanca“.

Nach Zwischenstationen in Russland mit „Doktor Schiwago“ und Polen („Schindlers Liste“) entführt „Harry Potter“ ins magische England, von wo „James Bond“ alle in die Welt mitnimmt. Natürlich darf auch der Heimatkontinent Hollywoods nicht fehlen: das pulsierende New York mit einem „Frühstück bei Tiffany“ oder der Wilde Westen mit „Der mit dem Wolf tanzt“. Die Erde ist jedoch nicht genug: „E.T.“ begleitet das Publikum noch in eine weit, weit entfernte Galaxis („Star Wars“).

Maya Hakvoort | Moderation und Gesang

Claudio Vandelli | Dirigent