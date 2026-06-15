Sommerkonzert 2026 Studentenphilharmonie Tübingen

Die Studentenphilharmonie Tübingen an der Eberhard-Karls-Universität, kurz StudPhil, existiert seit 1967.

Sie bietet musikbegeisterten Studenten und Berufstätigen die Möglichkeit, innerhalb intensiver Probenphasen ein anspruchsvolles, sinfonisches Programm zu erarbeiten. Dabei steht neben dem musikalischen Anspruch immer auch die Spielfreude und der Ausdruck im Vordergrund.

In diesem Semester stehen folgende Stücke auf dem Programm: - Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 1, Klavier: Tai Huang - Johannes Brahms: Klavierkonzert Nr. 2, Klavier: Emre Elivar - Pietro Mascagni: L’Amico Fritz, Ouvertüre - D.S. Svintridis: Two Portraits, Uraufführung.