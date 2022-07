Sommerkonzert: Best of KSK-Bands - Sonni Fäsh und Rustics

Sonni Fäsh - Dance-Rhythmen und Singer-Songwriter-Akkorde Rustics - Rock-/Pop-Coverband

Gemeinsam mit Bands wie PUR, Andreas Bourani, Mark Forster und Yvonne Catterfeld haben sich Sonni Fäsh schon die Bühne geteilt und machen nun die Clubs und Festivals der Republik unsicher.

Seit 2016 verfeinern die Jungs um Sänger Felix Scheuber ihren persönlichen Sound, der dem Anspruch unterliegt, 100% Sonni Fäsh zu sein. Sonni Fäsh, das sind Dance-Rhythmen und Singer-Songwriter-Akkorde, zwei musikalische Herzen, vereint in einem klassischen Rockbandgewand. Sonni Fäsh, das ist eine Lagerfeuergitarre, die zu einem 4-on-the-floor-Beat groovt, ein hookiges E-Gitarrenriff, das sich nebenbei durch eine fette Synthiewand bohrt. Sonni Fäsh geht ins Ohr, spricht Herz und Hirn an und vergisst dabei nicht, die Beine mitzunehmen.

Rustics

"Music was my first love and it will be my last" - getreu diesem Zitat sorgt die Rock- und Pop-Coverband "Rustics" live für gute Stimmung und noch bessere Musik auf Konzerten, Stadtfesten, Feiern oder beim Proben in ihrem Proberaum in Freudental.

Rustics - das steht für "Landeier", "rustikal", "derb"...oder einfach nur: Gute Musik! Die jungen Musikverliebten um die beiden Frontfrauen Heidi Hafendörfer und Lea Eisele machen es sich seit Anfang 2012 zum Ziel, bekannte Songs auf ihre eigene Art und Weise zu interpretieren. Dies geschieht sowohl musikalisch als auch durch besondere Performances und originelle Bühneneinlagen, die das Publikum zum Mitmachen animieren - egal ob beim Mitrocken zu Klassikern wie "Born to be wild" oder dem Schwenken der Feuerzeuge, während die Band mit der Silbermond-Ballade "Das Beste" für Gänsehaut sorgt.

Eintritt frei