Sommerkonzert Chöre Frauenzimmerns

Das Konzert im Pfarrgarten Frauenzimmern startet um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.
Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Ratshöfle Güglingen statt.
Info
Frauenzimmern 74363 Frauenzimmern
Konzerte & Live-Musik
im Pfarrgarten Frauenzimmern
bis
Frauenzimmern 74363 Frauenzimmern
Das Konzert im Pfarrgarten Frauenzimmern startet um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.
Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Ratshöfle Güglingen statt.
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