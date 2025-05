Sommerkonzert Chorteam 2000

Ein lauer Sommerabend mit beschwingter Musik von alpenländischen Klängen über kraftvolles Musical bis zu mitreißendem Gospel und Pop – bei seinem Sommerkonzert am 13. Juli um 18 Uhr in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Flein wartet das Chorteam 2000 unter der Leitung von Siegfried Liebl mit seiner großen musikalischen Vielfalt auf. Eine Stunde lang wollen dunklen Männerstimmen, mitreißender Frauengesang und die gelungenen Kombination aus beidem das Publikum mitreißen, wenn die Sängerinnen und Sänger deutsche und internationale Lieder mit dem besonderen Kick auf der Bühne zelebrieren. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.