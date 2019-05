× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Am Dienstag, 2. Juli 2019 findet um 18 Uhr das Sommerkonzert der Instrumentalklassen in der Versöhnungskirche im Ramtel statt.

Die Bläser- und Streicherklassen der Jahrgangs­stufen 5 und 6 des Albert-Schweitzer-Gymnasiums und des Johannes-Kepler-Gymnasiums präsentie­ren in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Leonberg ein abwechslungsreiches Programm. Nach der Probenfreizeit der Klassen 6 in der Landesakademie in Ochsenhausen freuen sich die jungen Instrumentallisten darauf, Ihnen ihre musikalischen Lieblingsstücke vorzustellen.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden dankend entgegengenommen.

Die Jugendmusikschule Leonberg wird unterstützt von LEWA GmbH.