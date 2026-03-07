Sommerkonzert der Orchestergruppen

Theater im Spitalhof Leonberg Spitalhof 2, 71229 Leonberg

60 Jahre Jugendmusikschule -  Orchestergruppenkonzert

Die Orchesterschule ist ein wichtiger Teil der musikalischen Ausbildung an der Jugendmusikschule. Schon früh lernen die Schülerinnen und Schüler in den Spielkreisen das Zusammenspiel, lernen aufeinander zu hören und machen erste Konzerterfahrungen.

Diese Fähigkeiten werden im Jungen Orchester weiter ausgebaut, bis sie dann im Jugendsinfonieorchester richtige Orchesterstücke auf die Bühne bringen.

Es musizieren: der Geigenspielkreis, der Cellospielkreis, das Junge Orchester,

und das Jugendsinfonieorchester der Jugendmusikschule Leonberg.

Info

Theater im Spitalhof
Theater im Spitalhof Leonberg Spitalhof 2, 71229 Leonberg
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Sommerkonzert der Orchestergruppen - 2026-07-03 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Sommerkonzert der Orchestergruppen - 2026-07-03 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Sommerkonzert der Orchestergruppen - 2026-07-03 19:00:00 Outlook iCalendar - Sommerkonzert der Orchestergruppen - 2026-07-03 19:00:00 ical

Tags