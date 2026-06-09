Sommerkonzert des Chors Sunrise

Wenn Stimmen den Sommer zum Klingen bringen, ist es Zeit für die Sommerkonzerte des Chors Sunrise.

Mit Leidenschaft, Energie und harmonischer Klangfülle präsentiert der Chor ein mitreißendes Repertoire – von gefühlvollen Balladen über bekannte Klassiker bis hin zu modernen Songs. Die Sängerinnen und Sänger schaffen eine Atmosphäre, die berührt, begeistert und Sommerstimmung aufkommen lässt. Ein Abend voller Musik, Emotionen und lebendiger Chorkultur, der zum Zuhören, Genießen und Mitschwingen einlädt.