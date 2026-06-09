Sommerkonzert des Chors Sunrise

Konzert

bis

Deutschordenshalle Kirchhausen Kapellenweg 25, 74078 Kirchhausen

Wenn Stimmen den Sommer zum Klingen bringen, ist es Zeit für die Sommerkonzerte des Chors Sunrise.

Mit Leidenschaft, Energie und harmonischer Klangfülle präsentiert der Chor ein mitreißendes Repertoire – von gefühlvollen Balladen über bekannte Klassiker bis hin zu modernen Songs. Die Sängerinnen und Sänger schaffen eine Atmosphäre, die berührt, begeistert und Sommerstimmung aufkommen lässt. Ein Abend voller Musik, Emotionen und lebendiger Chorkultur, der zum Zuhören, Genießen und Mitschwingen einlädt.

Info

Deutschordenshalle Kirchhausen Kapellenweg 25, 74078 Kirchhausen
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-25 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-25 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-25 20:00:00 Outlook iCalendar - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-25 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-26 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-26 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-26 19:00:00 Outlook iCalendar - Sommerkonzert des Chors Sunrise - 2026-07-26 19:00:00 ical

Tags