Sommerkonzert - Egal ob alt oder jung - singen hält in Schwung!

Das Konzert findet am 2. Juli in der Festhalle Massenbachhausen statt. Es beginnt um 20 Uhr, der Einlass ist ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, dem 18. Juni von 9 bis 10 Uhr statt. Anschließend können Sie noch Karten zum Vorverkaufspreis von 10 € bei arena 22 in Massenbachhausen in der Vogelsangstraße 6 kaufen. An der Abendkasse erhalten Sie Karten zum Preis von 12 €. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Musik mit Sängern, Musikern und Tänzern. Unter dem Motto "egal ob alt oder jung - singen hält in Schwung" wollen wir Sie aufs Beste unterhalten. Das Konzert wird unterstützt vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.