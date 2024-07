Bietigheim-Bissingen mit dem Segway erleben

Die geführte Segway tour startet am Enzviadukt und führt durch das malerische Enztal, entlang der Sportanlagen im Ellental und in die malerische, beeindruckende Bietigheimer Altstadt. Nach einer fachgerechten Einweisungvor dem imposanten Enzviadukt geht es los. Die Segway - Ausfahrt führt durch die Enzauen nach Bissingen und von dort entlang der Ege-Trans-Arena und den Sportanlagen zurück nach Bietigheim in die schöne Altstadt. Während der Tour wird immer wieder angehalten, um die Highlights auf der Strecke zu erklären.

Treffpunk: am Enzviadukt