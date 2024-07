Beginen-Führung mit Schwester Anna ins 16. Jh.

Schwester Anna, die letzte Begine Bietigheims, wandelt in ihrer Schwestern­tracht durch die Alt­stadt. Dabei ent­führt sie ihre Be­gleiter mit Witz und schwäbischer Mund­art ins Bietigheim des 16. Jahr­hunderts. Geschichte und Geschichten aus der Perspektive einer frommen Frau sind das Wesen dieser besonderen Stadtführung. Nicht auf den Mund gefallen, erzählt sie auf schwäbisch vom bunten Treiben der Händler, sie be­obachtet die Flößer und be­richtet, was sich am 1. März des Jahres 1542 ereignete.