Wirtshausgeschichten von annodazumal:

Hocken, Vespern, Schwätzen - als jedes zweite Haus ein Wirtshaus war Adler, Schützen, Sonne, Ochsen – wer Ende des 19. Jahrhunderts durch die Städte ging, der passierte einen Wirtshausschilderwald. Auf rund 100 Einwohner kam eine Wirtschaft. Das gesellschaftliche Leben der gleichzeitig aufblühenden Vereine spielte sich über?wiegend in Gaststätten und Wirtschaften ab. Wandernde Frisöre und Zahnärzte, Handleser und Wahrsager boten in den Wirtschaften ihre Dienste an, Theater und Kino fand hier statt.

Treffpunkt: Ku(h)riosum am Kronenplatz