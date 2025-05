Sommerkonzert des Gesangverein Liederkranz Frauenzimmern

What a Feeling – was für ein Gefühl!

Ein lauer Sommerabend, Musik unter freiem Himmel, das Rascheln der Blätter, Lachen, ein Glas in der Hand - das ist mehr als ein Konzert, das ist ein Erlebnis. Was für ein Gefühl, wenn Stimmen verschmelzen, Harmonien den Garten erfüllen und der Tag in Musik übergeht.

Am 28. Juni 2025 wollen wir das 10jährige Bestehen des Frauenchors EnVogue mit einem energiegeladenen Sommerkonzert feiern!

Mit dabei sind auch unser stimmgewaltiges Jugendensemble Young Vogue und DJ Dimi, der vor und nach dem Konzert für die richtige Stimmung sorgt.

Was für ein Gefühl, gemeinsam zu feiern, zu singen und zu lauschen - mit Freunden, Nachbarn und Familie.

Fürs leibliche Wohl ist mit Picknicktellern und kühlen Getränken bestens gesorgt.

Kommen. Genießen. Fühlen.

What a Feeling – das Sommerkonzert, das im Herzen bleibt.